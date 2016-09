Une touriste suspecte retarde les Diables

Diables Rouges

Dimanche soir, les Diables Rouges sont arrivés à Chypre, où ils disputeront leur premier match de qualification pour le Mondial. Après leur match misérable contre l’Espagne, ils ont intérêt à mettre les choses au point.

En quittant l’aéroport de Larnaca, ils donnaient en tout cas l’impression de prendre le match au sérieux. Tous, ils avaient le regard grave, comme s’ils se rendaient compte de l’importance du rendez-vous.

"Génial, ils ne sont plus entourés par des policiers comme la saison passée", remarquait un jeune supporter chypriote au moment où Thibaut Courtois arrivait dans le hall d’arrivées, avec dans son sillage Hazard et les autres.

"On peut prendre des photos et demander des autographes."

Courtois, De Bruyne, Benteke et Fellaini ont tous accepté de s’arrêter. Le dernier à rejoindre le car était... Thierry Henry. Les Diables devront s’habituer au fait que désormais, c’est lui le plus convoité de la bande.

Fatigués par le long vol de presque quatre heures, les joueurs étaient tous prêts à prendre la route de l’hôtel… jusqu’au moment où la police a découvert quelque chose de suspect. Que s’est-il passé ? Une touriste d’origine indienne avait erronément déposé ses valises dans le car des Diables. Elle était donc monté à bord pour les récupérer mais la police estimait que c’était quelque chose de louche.

Après une vingtaine de minutes, le commissaire local décidait que tous les bagages des Diables devaient être retirés du car, pour vérifier si aucune autre valise suspecte ne se trouvait à bord.

"Pas question !" répondait Piet Erauw, le team manager, aux policiers. "Les joueurs doivent se reposer. On n’a pas de temps à perdre."

Pendant ce temps-là, Roberto Martinez (à la première rangée) et Hazard (au milieu du car) levaient le pouce vers les fans chypriotes qui entouraient le car. Vertonghen, Mertens et Dembélé papotaient au dernier rang, Vermaelen et De Bruyne à l’avant-dernier rang.

À aucun moment, il n’y eut de panique à bord. Finalement, un compromis fut trouvé. Un chien policier devait renifler les valises de la dame en question. S’il ne trouvait rien d’anormal, le car pourrait partir, et c’est évidemment ainsi que l’affaire a été résolue.

"Incroyable, ils me prennent pour une terroriste alors que je suis une simple touriste", nous expliquait la dame pendant que le car s’en allait, sous escorte de la police. "Mais bon, grâce à ce malentendu, j’ai quand même pu voir les joueurs de près."

Vu la demi-heure de retard du vol et la demi-heure d’attente à cause du bagage suspect, les Diables sont arrivés une heure plus tard que prévu à leur hôtel. Mais c’est pour faire face à des choses pareilles qu’ils ont voyagé un jour plus tôt que d’habitude.