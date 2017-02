Les doigts d’une main vont continuer à suffire pour énumérer ses apparitions en Serie A sous les couleurs de l’AS Roma. Alors que les Romains reçoivent la Fiorentina ce mardi soir en championnat, le nom de Thomas Vermaelen a de très fortes de chance de figurer dans la colonne des absents. Ce dimanche, le Diable a été touché à… la main, ce qui rend sa participation à la rencontre très incertaine.

Ce nouveau pépin vient en tout cas s’ajouter à une longue liste qui a tendance à valider l’idée d’une malédiction. Début septembre, l’Anversois est revenu blessé du match des Diables à Chypre. Bilan ? Onze semaines d’absence jusqu’à cette poignée de secondes disputée dans le temps additionnel contre Pescara le 27 novembre dernier.

Titulaire le 22 décembre contre le Chievo, l’Anversois n’a pas pu enchaîner ensuite en raison d’une nouvelle petite blessure mais à la cheville cette fois. Jusqu’à ce que Luciano Spaletti ne le relance lors de la dernière journée contre la Sampdoria. Problème, la Roma s’est inclinée et le défenseur a étalé ses limites du moment, beaucoup sur le premier but de la Samp où Muriel l’élimine trop facilement, un peu sur le deuxième quand son marquage sur Schick est un peu élastique. Et sa titularisation surprise n’a pas produit l’effet escompté, à savoir le relancer. Pire, elle a fait se lever un vent de critiques.

"Mais Vermaelen n’est pas coupable de la défaite", l’a défendu Spaletti qui avait jusitifié son choix par sa volonté d’aligner un gaucher dans l’axe gauche de sa charnière centrale à trois éléments. "Ce n’est pas le premier venu. Il n’est pas inférieur aux autres."

Intrinsèquement, sans doute pas. Mais à l’heure actuelle, son déficit de condition est latent. Et problématique. Il a aussi tendance à donner des contours hypothétiques à ce souhait formulé par Roberto Martinez en décembre : "J’espère que ses problèmes de blessures sont derrière lui", avait espéré le sélectionneur lors d’un passage à Rome. "C’est quelqu’un avec beaucoup d’expérience et il va jouer un grand rôle à l’AS Rome."

Ce qui, pour l’instant, est loin d’être le cas…