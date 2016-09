Diables Rouges

“On a eu un peu du mal à trouver l’homme libre avant le repos” , disait le défenseur de Tottenham.





"Mais on a été bons en seconde mi-temps. On a bien profité des espaces. On aurait pu marquer plus que trois buts, mais la dernière passe n’était pas toujours bonne et on a raté un penalty. Sur ce terrain pourri, il y a plusieurs pays de notre poule qui vont venir perdre des plumes. J’aurais préféré commencer cette campagne par un match à domicile. Mais finalement, notre départ est parfait.”