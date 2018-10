Jan Vertonghen et Mousa Dembélé, blessés, ne joueront plus avant la trêve internationale, a annoncé leur club, Tottenham, mardi. Ils manqueront donc le match de Ligue des champions entre les Spurs et Barcelone mercredi à Londres.

Jan Vertonghen s'est blessé aux ischios samedi durant le match à Huddersfield Town (0-2). Mousa Dembélé est quant à lui touché à la cuisse. Ils ont tous deux été remplacés à la mi-temps ce week-end.

Tottenham reçoit le FC Barcelone mercredi lors de la 2e journée de la Ligue des champions. Les Spurs seront également privés de Dele Alli (ischio), Christian Eriksen (abdomen) et Serge Aurier (cuisse). Le gardien français Hugo Lloris, remis de sa blessure à la cuisse, est par contre de retour.

Après le match contre le Barça, les Spurs recevront Cardiff City samedi en Premier League, avant la trêve internationale qui verra les Diables Rouges affronter la Suisse le 12 octobre en Ligue des Nations et les Pays-Bas le 16 octobre en amical.

Il y a peu de chances que Roberto Martinez sélectionne Vertonghen et Dembélé pour ces deux duels.