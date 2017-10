Jan Vertonghen a connu une soirée émouvante. "Je suis surtout très fier de ce record", dit Vertonghen. "Je suis supporter des Diables depuis mes cinq ans. Vous comprenez ce que ça signifie pour moi. J’ai savouré la soirée. Non, je n’étais pas nerveux du tout." Tout le stade s’attendait à ce qu’il reçoive une standing ovation. "Je n’ai même pas pensé à être remplacé à quelques minutes de la fin du match. Je préfère jouer les 90 minutes."

Eden Hazard lui a offert son brassard de capitaine. "Je ne l’ai pas demandé. C’est lui qui me l’a donné. Cette fois-ci, il a vraiment insisté pour que je l’accepte."

Le penalty, par contre, Eden ne lui a pas offert. Vertonghen : "Je ne savais même pas qu’il y avait penalty. Je ne l’ai vu que quand Eden a pris son élan. Pas grave. Pour ces joueurs, c’est plus important de marquer que pour moi."

Avant le match, Vertonghen semblait avoir été piégé par ses coéquipiers. Arrivé au Stade Roi Baudouin, son sac de foot n’était pas dans le car. Jan sourit : "En fait, ce n’était pas une blague. Mais Thomas Meunier a le même sac que le mien et avait emmené le mien…"

Le prochain but de Vertonghen est de réaliser une Coupe du Monde inoubliable. "La préparation commence contre le Mexique et le Japon. On a énormément de qualité dans cette équipe. Il nous manquait sept à huit titulaires, ce mardi. Et on n’a pas vu la différence, même si on n’a pas livré notre meilleure prestation de la campagne."