Samedi, Jan Vertonghen rejoindra Jan Ceulemans en tant que recordman de présences sous le maillot des Diables Rouges.

"On parle beaucoup de ce record. Je suis super fier mais je reste concentré sur mon match. Je n'avais joué que 3 matchs à l'Ajax et quelques matchs au RKC quand Vandereycken m'a sélectionné comme médian. Je ne rêvais pas de ce record car Kompany, Defour ou Dembelé jouaient déjà quand je suis arrivé chez les Diables. Je vais essayer de jouer le plus longtemps possible en équipe nationale, jusqu'à ce que mon corps dise stop."

Détendu, Jan Vertonghen a plaisanté sur le fait qu'il ne soit pas capitaine malgré toutes ses sélections. "Je n'ai pas l'ambition de prendre le brassard à Eden ou à Vince, même si ma maman pense que je devrais l'avoir (rires)".