Chelsea n’a pas réussi grand-chose la saison dernière si ce n’est empêcher Tottenham d’être sacré champion d’Angleterre. Le 2 mai dernier, les Spurs avaient abandonné leurs derniers espoirs chez des Blues portés par un très grand Eden Hazard.

Le scénario de la rencontre, l’accrochage Diego Costa - Moussa Dembélé et les propos d’Hazard qui n’avait pas caché sa préférence de voir Leicester filer vers le titre ont contribué à faire naître un antagonisme grandissant entre les deux clubs. Et pour Jan Vertonghen, ce derby vaut celui contre l’ennemi héréditaire, Arsenal.

"C’est comme contre eux. Pour moi, c’est la même chose. Ils se sont si bien débrouillé ces 10, 15 dernières années et, surtout cette saison, c’est l’équipe à battre", a expliqué sur Sky le défenseur. "Que je connaisse quelques gars en face rend cela encore plus intéressant."

Comme ce sentiment de revanche couplé à cette envie de mettre fin à cet incroyable série de 13 victoires de rang des Blues. "L’entraîneur a passé beaucoup de temps à les analyser. Il prépare ce match et la manière dont nous devons jouer et dans quel dispositif", assure le défenseur. "Nous avons vu des vidéos et nous avons travaillé tactiquement mais c’est un secret. Je pense que l’entraîneur a un plan."