Diables Rouges Jan Vertonghen a enfin pu rencontrer Greg Van Avermaet, son idole, grâce à une publicité. On les a suivis pendant le tournage.

Ils proviennent tous les deux du Pays de Waes, ils sont de la même génération et ils prennent même régulièrement des nouvelles l’un de l’autre via Instagram. Jan Vertonghen, Diable le plus capé de l’histoire, et Greg Van Avermaet, champion olympique, ne s’étaient pourtant jamais rencontrés. Une bizarrerie réparée cette semaine grâce au producteur de fruits Cibel qui a eu l’idée de les réunir pour une campagne publicitaire.

Dans une jolie villa de Tielrode, le village de naissance de Vertonghen, les deux champions ont accepté une interview avant le début du tournage. "Je ne suis pas le plus grand connaisseur de vélo qu’on puisse trouver, mais j’adore ce sport", explique le défenseur de Tottenham. "Je n’ai pas de meilleurs souvenirs que les week-ends de Pâques où je ramassais les œufs le matin puis on s’installait dans le salon avec mes frères et mes oncles pour suivre les courses tout l’après-midi. C’était souvent Paris-Roubaix qui tombait ce week-end-là. J’avais pour idole Johan Museeuw, Peter Van Petegem et Leif Hoste. En fait, je supportais toujours les Belges. Mon frère, lui, était à fond derrière l’équipe Lotto. Il lui arrivait donc de tenir avec Cadel Evans plutôt qu’un Belge. Je n’ai jamais réussi à comprendre ça."