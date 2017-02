Tout roule pour Thibaut Courtois. Largement en tête de la Premier League avec Chelsea, le gardien des Blues est sur son petit nuage au niveau professionnel. Côté perso, les choses ne semblent pas aller trop mal non plus, en témoignent les derniers posts du Diable rouge sur Instagram.





Sur le premier, il revient sur la victoire de Chelsea 3-1 face au rival d'Arsenal. Un succès net et sans bavure qui assure une avance confortable aux Londoniens sur leurs voisins de Tottenham (neuf points).









"Tellement heureux avec ces trois points, match fantastique de toute l'équipe et quel soutien de la part de nos fans!!"





Quelques heures plus tard, changement de décor ! Le joueur de vingt-quatre ans emmène ses followers... à New York ! En effet, on découvre sur son compte une photo prise au prestigieux Madison Square Garden, durant le match opposant les Knicks de New Yorks aux Cavaliers de Cleveland (avec une défaite 111 à 104 des locaux à la clé).













Seconde étape américaine: le Texas et plus précisément Houston, où avait lieu le Superbowl entre les New England Patriots et les Atlanta Falcons. Le Belge en aura eu pour son argent, étant donné que les Patriots de Tom Brady ont réalisé un magnifique come-back pour empocher le trophée. Sans oublier le show de Lady Gaga, qui en a mis plus d'un par terre tant la diva de la pop s'est donnée pour ravir ses fans.













Avec une telle série de perfs de haut vol entre les perches de Stamford Bridge et d'ailleurs, Chelsea doit bien ce petit jet-trip aux Etats-Unis à son albatros limbourgeois...