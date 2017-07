Le capitaine des Diables rouges et Kevin De Bruyne reviennent sur le transfert de l'attaquant à United.

Un simple regard sur les commentaires écrits sous les articles concernant Romelu Lukaku sur votre site préféré suffit à démontrer à quel point le joueur clive l'opinion en Belgique. Il en va de même en Angleterre, où l'attaquant évolue depuis 2011. Son arrivée à Manchester United pour la somme colossale de 85 millions d'euros n'a évidemment pas calmé ceux qui le voient essentiellement comme un bourrin qui ne mise que sur son physique. Ca serait plutôt l'inverse...

Entre critiques et parfois bon gros "foutage de gueule", le Mancunien s'apprête à vivre l'une des saisons les plus importantes de sa carrière, celle où il va devoir prouver qu'il est bel et bien taillé pour le top niveau qu'il prétend vouloir atteindre. Une attitude qui l'a parfois désservi, certains ne voyant dans ces déclarations que de l'arrogance.

© AFP

Pour Vincent Kompany, cette façon d'oser afficher ses objectifs est au contraire bénéfique pour Lukaku. Le capitaine de City a récemment affronté son pote en équipe nationale lors d'un derby de gala pour préparer la saison à venir. "La clé, c'est qu'il croit qu'il est le meilleur joueur au monde", explique le taulier skyblue. "Peu importe que cela soit le cas ou pas, ce qui est important, c'est cette façon dont il appréhende chaque entraînement et chaque match. Si vous pensez être le meilleur, vous ne pouvez jamais vraiment être satisfait et du coup, vous continuez sans cesse à travailler plus. Il est comme ça. C'est un joueur spécial."

"Ce qu'on obtient quand on a Romelu dans son équipe, c'est cette volonté incroyable de vouloir s'améliorer et de marquer des buts", ajoute-t-il. "C'est quelque chose de vraiment unique, que j'ai pu observer à travers les années car il a évolué à Anderlecht, d'où je viens aussi. J'ai vraiment suivi sa progression."

Autre adversaire, même son de cloche. Kevin De Bruyne a lui aussi pris la défense de son équipier. "Il se débrouillera très bien", assure-t-il. "Tout le monde connaît ses qualités et il fera ce qu'il a à faire. Évidemment, il a sa propre façon de jouer. Ne le comparez pas à Messi .C'est un gars très physique et il peut être génial."

"On raconte beaucoup de choses à propos de ces gros transferts, les gens se moquent de lui et des autres joueurs sur les réseaux sociaux", poursuit le milieu de terrain, lui aussi arrivé avec une grosse pression financière sur les épaules. "On sait que cela existe, mais on ne peut pas s'en soucier. On doit juste faire notre job et je pense qu'il marquera vingt à vingt-cinq buts pour United cette saison et que cela sera la meilleure des réponses. Son ratio de buts est incroyable. C'est l'un des meilleurs et il n'a que quoi ? Vingt-quatre ans ?".

Auteur de deux buts en deux rencontres amicales (contre Salt Lake City et les Citizens), nul doute que Lukaku s'en bat les couilles, lui aussi...