A nouveau blessé, Vincent Kompany a toutefois reçu une bonne nouvelle vendredi matin. Le défenseur belge, capitaine de Manchester City, a obtenu une maîtrise en administration des affaires (MBA). C'est ce qu'a annoncé la Business School de Manchester (MBS) vendredi.

Kompany a reçu une mention pour ses examens et a obtenu la note de 72 sur sa principale dissertation. Le Belge, 31 ans, s'est montré très fier. "L'éducation a toujours été primordiale pour moi. Ma maman m'a donné l'envie de m'instruire dès mon plus jeune âge. C'est un hommage que je lui rends que de continuer mes études et obtenir ce MBA."

"Quand vous êtes un joueur de football professionnel, gérer ses propres finances est un business à part entière", a-t-il poursuivi. "Il était important pour moi de comprendre ce que mon comptable me raconte et pouvoir élaborer moi-même un business plan. J'ai toujours été un entrepreneur et porté de l'intérêt à ce qui touche aux affaires. Mon but est évidemment de rester le plus longtemps possible dans le football mais j'aimerais, à terme, combiner mon passé de sportif professionnel et mon parcours académique."