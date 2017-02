Le capitaine des Skyblues revient sur la difficulté éprouvée par City à se montrer régulier cette saison.

En début de saison, l'arrivée de Pep Guardiola à la tête de Manchester City avait soulevé un grand enthousiasme. Vingt-cinq journées de Premier League plus tard, l'opinion britannique est devenue plus sceptique par rapport au coach catalan. Son envie de tout chambouler, de proposer un nouveau type de jeu, l'avènement d'Antonio Conte à Chelsea et l'irrégularité de City en championnat n'ont pas aidé le beau Pep à faire l'unanimité.





"Cette saison est très intéressante, très enrichissante", déclare le défenseur "Évidemment, on veut être en tête du championnat et vu notre ambition, nous battre sur tous les tableaux et tout gagner. Mais on a beaucoup appris et je pense qu'on est sur la bonne voie. Cela doit juste se transformer en résultats." Pourtant, l'expérience vécue avec l'ex-patron du Barça ravit Vincent Kompany., déclare le défenseur au site du club





Plus loin, le Diable rouge revient sur la volonté première des Citizens: "On cherche à jouer le match parfait", explique-t-il. "Et pour atteindre cette perfection, il y a parfois des moments où tout ne roule pas comme on le voudrait. Je ne suis pas du genre à me réjouir quand les résultats ne suivent pas, mais je ne vais pas me morfondre non plus, car je sais tout le travail qui est effectué en amont. Beaucoup de joueurs tentent d'aborder une nouvelle façon de jouer au football et avec quelques ajustements ici et là, on va se mettre dans de bonnes conditions en tant que club et qu'équipe. Sur le court terme, on a besoin de gagner, mais sur le long terme, on a également besoin de joueurs qui portent les traditions du club." Plus loin, le Diable rouge revient sur la volonté première des, explique-t-il.





Vince the Prince revient sur son cas personnel. Blessé à l'aine, puis au genou, le trentenaire, qui est le patron de la défense depuis 2008, suscite de plus en plus d'inquiétude. "Je veux rester fit , mais aussi continuer à m'améliorer", dit le Belge à ce sujet. "Peu de gens savent combien d'heures j'ai passé à travailler à chaque retour. C'est seulement quand on me revoit à l'entraînement qu'on réalise: 'Il court toujours bien, il est toujours mobile et fort'. Les gens ne se rendent pas compte qu'li faut se battre chaque jour quand on est blessé. C'est ce que je fais et cela m'offre une chance de revenir dans l'équipe, d'aider à la rendre plus forte, même s'il s'agit déjà d'une des meilleures d'Europe. J'y suis et je veux y rester aussi longtemps que possible." Après avoir salué les jeunes pépites du club (Raheem Sterling, John Stones, Gabriel Jesus , Leroy Sané) et la bonne forme affichée par Monaco, le futur adversaire de City en Ligue des champions,revient sur son cas personnel. Blessé à l'aine, puis au genou, le trentenaire, qui est le patron de la défense depuis 2008, suscite de plus en plus d'inquiétude.fit, dit le Belge à ce sujet.'Il court toujours bien, il est toujours mobile et fort'.





Pour le moment, John Stones, Nicolas Otamendi et Aleksandar Kolarov conservent la préséance. Kompany a quant à lui dû se contenter du banc en championnat et d'une victoire facile contre Crystal Palace en FA Cup. Le capitaine sera-t-il de retour à la barre contre Bournemouth ? Une victoire contre les Cherries offrirait la seconde place au club. Suffisant pour convaincre la presse anglaise de l'apport de Don Pep à City ?