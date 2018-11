Et si le football prenait un autre visage? C'est en tous cas ce que souhaite Vincent Kompany et il s'est exprimé dans un entretien sur le site de Sporza: "C'est ridicule d'encore se dire que Bruges, Anderlecht ou le Standard ne sont pas capable de rivaliser avec le FC Barcelone ou le Real Madrid. Les petits pays devaient s'unir. Oui je suis favorable à une BeNeLeague, et il devrait aussi y avoir des Ligues regroupant les pays scandinaves ou des Balkans".





Il se justifie dans la foulée: "Je vois le futur du football autrement. Cela rendrait de la compétitivité à nos meilleurs clubs. Les petits clubs? Rien ne dit qu'il ne pourraient pas être inclus dans le projet. Quelle est la logique actuelle de la Pro League, avec ces playoffs 1 et 2?"





Rangée au placard depuis maintenant quelques années, cette BeNeLeague serait donc pour le Citizen la solution pour augmenter le niveau de nos clubs.