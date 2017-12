Certains ironiseront en disant qu’il a eu tout le temps nécessaire vu ses nombreuses blessures. Mais l’exploit est de taille tant il est rare dans le monde du foot. Ce vendredi, Vincent Kompany a été diplômé. Il a obtenu un master en administration des affaires à la Business School de Manchester.

"L’éducation a toujours été primordiale pour moi, a réagi le joueur. Ma maman m’a donné l’envie de m’instruire dès mon plus jeune âge. C’est un hommage que je lui rends. Quand vous êtes un joueur de football professionnel, gérer ses propres finances est un business à part entière. Il était important pour moi de comprendre ce que mon comptable me raconte. J’ai toujours été un entrepreneur."

Vincent Kompany est en train de préparer sa retraite. Ses projets sont très nombreux : d’un bar à Bruxelles à une société de voitures de luxe à Manchester, en passant par le BX Brussels, le Diable enchaîne les projets qui lui tiennent à cœur.

"Mon but est évidemment de rester le plus longtemps possible dans le football, précise Kompany. Mais j’aimerais, à terme, combiner mon passé de sportif professionnel et mon parcours académique."

À 31 ans et vu son historique de blessures, Kompany n’a plus beaucoup d’avenir dans le football. Même si son entraîneur - qui l’a félicité pour son diplôme - s’est montré rassurant sur la dernière blessure qui l’a touché. "Il devrait être prêt pour les prochaines rencontres, a déclaré Pep Guardiola. Nous en saurons plus demain. Mais sa blessure au mollet n’est pas aussi grave que prévu."

Kompany avait promis d’être plus respectueux de son corps et d’accepter les remarques du staff médical. Il est plus prudent qu’autrefois, pour ne pas risquer une grave rechute. Mais il semble de plus en plus fragile…