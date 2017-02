"J'ai pensé avoir échoué dans mon rôle de père", a-t-il notamment expliqué à nos confrères de la VRT.



Le 26 novembre 2015, une trentaine de "supporters" de Bruges ont décidé d'en découdre avec cinq homologues napolitains juste après la rencontre d'Europa League qui avait vu le club de Dries Mertens s'imposer 0-1. Parmi ces supporters, figurait le fils de Vital Borkelmans, alors T2 des Diables rouges. Jelle Borkelmans est le seul à avoir fait de la prison après ces incidents qui ont gravement blessé l'un des tifosi. Il y est même resté plusieurs semaines.



L'ex-adjoint de Marc Wilmots est revenu sur cet épisode difficile auprès de nos confrères de la VRT: "Quand j'ai appris les faits, j'ai pensé que j'avais échoué dans mon rôle de père. J'ai continué à soutenir mon fils malgré ses bêtises. Il sait qu'il a fait des erreurs". Borkelmans reconnaît avoir vécu un moment difficile en allant rendre visite à son fils, détenu: "J'étais vraiment cassé en partant de là. Heureusement, Marc Wilmots a été là pour moi. C'est un homme bon, j'ai vraiment pu parler avec lui de cet épisode difficile. Des personnes comme Franky Van der Elst, Gert Verheyen et bien sûr ma femme étaient également là pour me soutenir".



L'ancien T2 des Diables a conclu l'entretien en expliquant que son fils va mieux, bien qu'il ait connu un nouvel épisode difficile avec les problèmes cardiaques de son enfant, resté dix jours dans le coma. Grand-père et père attentionné, Borkelmans assure qu'il y a "pire dans la vie qu'une élimination d'un Euro. C'est comme cela que j'ai pu relativiser la tempête médiatique de l'été dernier".