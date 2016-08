Vital Borkelmans trouve le comportement de Courtois "regrettable"

Diables Rouges





Alors que Roberto Martinez et son staff vont diriger pour la première fois les Diables rouges ce jeudi soir, les langues se délient plusieurs semaines après l'élimination prématurée lors de l'Euro 2016.





Tout comme Marc Wilmots, Vital Borkelmans a été poussé vers la sortie. L'ancien T2 s'est exprimé sur cette éviction à la radio flamande. " Je suis bien sûr déçu de ne plus être entraîneur adjoint. C'est la vie d'un entraîneur et je préfère garder le positif. J'ai eu une conversation très positive avec Martinez. J'étais sous contrat pour deux ans encore mais toute personne ayant collaboré avec Wilmots a été licenciée."





Thibaut Courtois a souligné le travail tactique réalisé avec le nouveau sélectionneur. Borkelmans n'apprécie que moyennement les sorties médiatiques du gardien numéro un des Diables. " Thibaut doit beaucoup à Wilmots. Il l'a critiqué plusieurs fois. Je trouve cela regrettable. On gagne et on perd ensemble. Je trouve dommage que Courtois désigne un coupable du doigt."