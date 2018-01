Il y a un petit peu plus d'un an, Axel Witsel faisait ses bagages pour rejoindre la Chine. 375 jours plus tard, l'heure est venue de dresser un petit bilan de sa saison en Chinese Super League.

Avec le Tianjin Quanjian, Axel Witsel a l'opportunité d'évoluer sous les ordres de Fabio Cannavaro, qui le place un peu plus haut sur le terrain que Roberto Martinez : « C’est un privilège de pouvoir travailler avec un coach comme Fabio Cannavaro », disait Witsel en mars, lors du premier rassemblement en équipe nationale post-transfert.

Le médian liégeois a davantage de possibilités de jouer vers l'avant et a plus de liberté dans son club alors qu'il doit souvent se contenter d'un rôle de milieu défensif avec l'équipe nationale. Axel Witsel doit être plus décisif qu'en sélection. Pourtant, le numéro 6 des Diables Rouges n'a inscrit que quatre buts et réalisé trois passes décisives en 29 rencontres toutes compétitions confondues.

Si ses statistiques en club ne sont pas folles, l'objectif du Liégeois était de qualifier son club pour la Ligue des Champions asiatique, et c'est chose faite puisqu'ils ont terminé le championnat sur la dernière marche du podium.

Witsel aura certainement à cœur d'améliorer son compteur buts/assists lors de la prochaine saison. Ce sera en tout cas sans son coach Fabio Cannavaro, qui a rejoint le Guangzhou Evergrande, champion en titre de Chinese Super League.