Les Diables ont fait le boulot. Malgré trois buts encaissés en Bosnie, ils sont parvenus à s’imposer. Un succès excellent pour la confiance (offensive) mais aussi pour le prochain classement Fifa, déterminant pour le tirage au sort de la phase finale du Mondial. Grâce à ce succès, un partage contre Chypre ce mardi suffira à la Belgique pour être tête de série le 1er décembre à Moscou. C’est donc quasiment dans la poche : avec tout le respect qu’on doit aux Chypriotes, on les voit mal venir s’imposer à Bruxelles. Ce statut de tête de série assure déjà aux Diables d’éviter l’Allemagne, le Brésil et… la Pologne, seules nations déjà qualifiées assurées d’être protégées.

Pour les autres places, les prétendants sont nombreux et tout dépendra des résultats de cette semaine. La France, par exemple, reste virtuellement dans le pot 2. Elle pourrait devenir tête de série si l’Argentine ou le Portugal était éliminé…

Fait important : la Fifa vient de décider de changer complètement sa manière de composer les pots. Jusqu’alors, les pots 2 et 4 étaient établis de manière géographique. Désormais, on utilisera le classement Fifa du pot 1 au pot 4. Concrètement, la Belgique sait déjà qu’elle héritera d’au moins un sérieux client issu du pot 2. Le groupe des Diables en Russie sera à coup sûr plus compliqué que celui au Brésil…





PROJECTION DES POTS POUR LE TIRAGE AU SORT DU MONDIAL

Pot 1 : Allemagne*, Brésil*, Argentine, Portugal, Belgique, Pologne*, pays de Galles, Russie*

Pot 2 : France, Espagne, Suisse, Colombie, Chili, Angleterre, Mexique, Italie

Pot 3 : Uruguay, Costa Rica, Croatie, Islande, États-Unis, Iran, Tunisie, Sénégal

Pot 4 : Égypte, Serbie, Japon, Nigéria, Australie, Maroc, Corée du Sud, Arabie saoudite

En gras : les équipes déjà qualifiées

* : équipes garanties d’être têtes de série

Projection réalisée sous l’hypothèse que les derniers matches de qualifications et les barrages seront à chaque fois remportés par l’équipe la mieux classée à la Fifa.