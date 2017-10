C'est assez logiquement que vous avez désigné Eden Hazard comme Diable du match opposant la Belgique à Chypre. Auteur de deux buts, dont un sur penalty, l'aîné de la célèbre fratrie a été impliqué dans tous les bons coups ! A ses côtés sur le podium, notons la présence d'un Youri Tielemans plein d'assurance, auteur de la passe décisive sur la première réalisation d'Eden.

© Qualifio

A la troisième place, un autre Hazard ! Thorgan, auteur du second but des Diables a honoré sa première titularisation en équipe nationale en sortant une prestation trois étoiles ! Suivent ensuite Axel Witsel, Romelu Lukaku (auteur du dernier pion des Diables), Nacer Chadli et Thibaut Courtois qui n'a pas eu grand chose à faire...