Un indice est calculé en divisant le nombre de dribbles tentés par le pourcentage de dribbles réussis. Un seul joueur dépasse Eden Hazard à ce petit jeu, il s'agit de l’ailier du promu anglais Middlesbrough Adama Traoré (indice de... 100 !), suit donc le Diable rouge Eden Hazard avec un indice de 99,7. Le Bastiais Allan St-Maximin complète le podium (indice de 98,5).





Plus étonnant, un joueur belge dépasse Eden Hazard dans le pourcentage de dribbles réussis. Le joueur de Chelsea réussit en moyenne trois dribbles sur quatre tentés (75%) mais ne fait pas mieux qu'un certain Moussa Dembélé qui atteint un pourcentage encore plus impressionnant avec 78%. En tête de ce classement se retrouve le Niçois Wylan Cyprien avec 87%, devant le Parisien Marco Verratti (86%).





En ce qui concerne les dribbles tentés, c'est le Brésilien du FC Barcelone Neymar qui caracole en tête avec 269, devant Wilfried Zaha (Crystal Palace). Eden Hazard occupe la 7e place avec 169 dribbles tentés.