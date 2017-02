Axel Witsel va bien, merci pour lui. Un peu tombé dans une tourmente inutile et, surtout, exagérée suite à son transfert à Tianjin Quanjian, le médian liégeois n’a rien perdu de sa simplicité et de ses qualités.

Ce mercredi soir, il a disputé son premier match amical sur le continent européen avec ses nouvelles couleurs. Sur la pelouse de Pise, il a profité d’une nouvelle titularisation pour démontrer qu’il semblait déjà parfaitement acclimaté. "Mon intégration s’est très bien déroulée, il faut dire que j’ai été bien accueilli par l’ensemble du club", explique le joueur, toujours très disponible face aux différentes sollicitations médiatiques.

Depuis son arrivée, l’accent est mis sur la préparation, avant la reprise du championnat chinois, programmée dans un mois. Pour cela, Fabio Cannavaro, l’autre grand nom de cette formation nouvellement promue parmi l’élite, a programmé différents stages. "Nous avons passé dix jours dans le sud de la Chine, sur une île. Nous avons ensuite profité de quelques jours de congé, avant de partir vers Catane, où nous allons encore rester deux semaines", poursuit-il. "Après, ce sera le retour en Chine. Je sais déjà dire quelques mots en chinois, comme ‘merci’ , ‘bonjour’ ou ‘comment ça va?’ , mais je compte bien prendre des cours particuliers au plus vite. L’écriture, par contre, vous pouvez oublier, c’est trop difficile." (il rit)