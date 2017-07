Six mois après son arrivée en Chine, le numéro 6 des Diables s'est ouvert à Sport/Foot Magazine.

, évoque d'entrée le meneur de jeu du Tianjin Quanjian

Interrogé sur la suite de sa carrière et un possible enfermement par rapport à l'Europe, Axel Witsel livre une confidence étonnante. "Il y a deux semaines, Carlo Ancelotti a appelé Fabio Cannavaro pour lui demander s’il pouvait me contacter. Il me voulait au Bayern. C’est la preuve que tu n’es pas oublié dans le foot européen de haut niveau sous prétexte que tu joues en Chine. Le Bayern, c’est le Bayern… Je pouvais aller à la Juventus, mais le Bayern, c’est encore un cran au-dessus. Bref, c’est juste pour dire qu’on ne m’oublie pas…"