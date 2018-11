Il a sans doute été l’homme le plus suivi, ce jeudi soir. Mis à l’honneur pour son centième match avec l’équipe nationale, Axel Witsel a pleinement profité de ces nonante minutes. "J’ai bien vécu cette rencontre" , confirmait-il après le coup de sifflet final. "C’était un moment spécial pour moi, surtout lorsque ma femme et ma petite fille m’ont remis un cadeau avant le coup d’envoi. Cela m’a fait super plaisir, tout comme la belle ovation que m’avait préparée le public. Dommage que je n’ai pas marqué un petit but, j’ai pourtant essayé en montant deux ou trois mais bon le plus important est d’avoir pris les trois points."

La casquette reçue figurera en bonne position dans son armoire à trophées. Elle devrait même l’inciter à la construire un petit peu plus rapidement. "C’est vrai que je n’en ai pas encore une mais elle est en cours d’installation à la maison. J’y mettrai mes trophées, les vareuses échangées durant ma carrière et cette casquette, bien entendu."

Il pourrait également y placer la montre que le staff technique et les joueurs lui ont offerte pour célébrer sa centième cap. Mais en patron de vestiaire, il préférait se réjouir des trois nouveaux points pris dans cette Nations League. "On n’a pas vraiment douté et à la pause, le coach nous a dit de faire circuler le ballon plus rapidement et de rester vigilant sur les contres. Le premier but nous a permis de nous libérer", poursuivait-il. "Le principal, finalement, était de rester calme car si tu perds le contrôle de tes nerfs, tu peux faire des bêtises et encaisser un but."

La sagesse d’une centenaire…