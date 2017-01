En plus des 20 millions promis au Zénit et des 54 millions de salaire en 3 ans, Tianjin Quanjian va débourser au total 89 millions d'euros.

Selon nos confères du, cette somme importante atterrirait dans les poches du père d'Axel Witsel et de Lucien D'Onofrio, qui ont servi d'intermédiaires lors du transfert. Les 15 millions sont divisés en deux tranches de 5 et 10 millions mais on ignore qui touchera quelle partie.