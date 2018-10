Le Borussia Dortmund s'est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe d'Allemagne de football mercredi au détriment de l'Union Berlin 3-2 après prolongations. Axel Witsel est monté au jeu (86e). Les leaders de Bundesliga ont mené deux fois à la marque par Christian Pulisic (40e, 1-0) et Maximilian Philipp (73e, 2-1) mais Sebastian Polter (63e, 87e) a arraché les prolongations pour le club de D2. Monté au jeu (78e), Marco Reus a délivré les Borussen sur penalty (120e, 3-2).

AUTRICHE: Boli Bolingoli-Mbombo, aligné toute la rencontre, et le Rapid Vienne se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe en infligeant un sec 0-3 à Wolfsberger, qui est quatrième en D1.

DANEMARK: prêté par le Standard, Ryan Mmaee (7e) a ouvert la marque pour Aarhus contre Naestved mais cela n'a pas suffi pour arracher la qualification pour les quarts de finale de la Coupe. Les visités se sont imposés 2-1.

TURQUIE: Tortul Lumanza et Osmanlispor ont été éliminés en 32e de finale de la Coupe par Nazillispor, un club de D4 (3-2).

PAYS-BAS: Dario Van den Buijs et Heracles n'ont pas fait le poids en 16e de finale de la Coupe face à Vitesse (0-2). Le FC Emmen, avec Jason Bourdouxhe sur le banc, a ouvert la marque (18e) face à ODIN '59. Le club de D4 a toutefois créé la surprise en s'imposant en déplacement (1-3). Il y avait aussi trois divisions de différence entre Utrecht et ASWH (5-1) mais cette fois, le pensionnaire d'Eredivisie s'est qualifié d'autant plus facilement qu'il s'est retrouvé en supériorité numérique (66e). Monté au jeu (62e), Cyril Dessers a inscrit le troisième but d'Utrecht (74e). Jordy Croux a quitté le banc (56e) quand Willem II menait déjà 3-0 contre Spakenburg. Le temps pour le club de D1 de mettre deux autres goals aux joueurs de D3 (5-0).