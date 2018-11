Après son jubilé contre l’Islande, Axel Witsel ne s’imaginait jamais prendre une telle gifle en Suisse.

"C’était un jour sans", dit-il. "On n’a pas du tout été au niveau. On a encaissé une grosse claque. Ce n’est pas ce qu’on voulait, mais c’est peut-être ce qui nous fallait pour revenir les pieds sur terre."

Et dire que tout avait si bien commencé. Witsel : "Après nos deux buts, on n’a pas été assez agressifs. Sans le ballon, l’intensité n’était pas au rendez-vous. On n’a pas joué comme d’habitude."

Mentalement, les Diables ont sombré. "Je ne vais pas dire qu’on leur a donné les buts. Mais ils ont pu marquer beaucoup trop facilement. Avec la qualité qu’on a dans le groupe, cela ne peut jamais arriver."

Et maintenant ? Witsel : "Il faut oublier. Mais on assume la défaite. C’est entièrement notre faute. Dès à présent, il faut se fixer un prochain objectif : la qualification pour l’Euro."