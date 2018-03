Simon Mignolet, Axel Witsel, Michy Batshuayi, Yannick Carrasco et Vincent Kompany nous ont livré leurs réactions après la rencontre. Le gardien nous a avoué avoir eu de la chance sur sa relance vers De Bruyne, qui amène le 4-0. Les anciens standarmen se sont montrés satisfaits du résultat et du travail effectué ces derniers jours tandis que Yannick Carrasco nous a parlé de la Chine ! Enfin, Vincent Kompany a dit se moquer du prestige de l'adversaire. Pour lui, le plus important est de terminer cette trêve internationale avec un bon sentiment.