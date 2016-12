Assisterait-on à la fin de la Saga Witsel ? C'est ce que laisse penser le journal italien, le Corriere della Sierra . Pire ! Axel Witsel aurait même planté la Juventus avec qui il avait un accord (mais il n'y avait pas d'accord entre les clubs). Pour aller où ? En Chine ! Comme nous vous le révélions hier , le Zénit a accepté l'offre du club chinois Shangai SIPG à hauteur de 20 millions d'euros. Là-bas, l'ex-Standardman touchera un salaire exorbitant de 18 millions d'euros par an pendant quatre ans.





Le numéro 6 des Diables Rouges avait à choisir entre le projet sportif et l'aspect financier, entre Turin et Shangai, Witsel aurait donc fait le second choix.

Reste à savoir deux choses. D'abord, si cette info en provenance d'Italie se confirme et ensuite, quelle sera la réaction de Roberto Martinez, le coach des Diables Rouges. En effet, si le niveau du football chinois progresse, il est encore loin du niveau européen et même russe. Que Witsel aille s'y "enterrer" pourrait-il modifier les choix du coach fédéral ?