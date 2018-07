D’après les informations de la RTBF, Axel Witsel serait attendu ce lundi à Dortmund afin de passer la traditionnelle visite médicale. Il pourrait s’engager dans la foulée avec le club de la Ruhr.

En début de semaine, le journal allemand Bild indiquait que le milieu de terrain des Diables intéressait fortement le Borussia et le PSG. A priori, Axel Witsel aurait fait son choix pour rejoindre la Bundesliga. La somme nécessaire afin de boucler définitivement ce transfert avoisinerait les 20 millions d’euros, somme proposée par le Tianjin Quanjian. Le salaire estimé du milieu des Diables dans la Ruhr serait compris entre 10 et 12 millions d’euros brut par an (il en touchait 14 en Chine).

Un retour en Europe de l’ancien joueur du Standard était dans l’air, il tend donc désormais à se confirmer. Axel Witsel évolue en Chinese Super League depuis 2017. Ce qui ne l’a pas pénalisé dans l’optique de la Coupe du Monde aux yeux du sélectionneur Roberto Martinez. Et ce malgré les très nombreuses critiques qui ont entouré le départ du milieu des Diables dans un championnat réputé de faible qualité. Finalement, Axel Witsel a été titulaire en Russie et a grandement contribué à l’excellent tournoi des Diables, terminé à la troisième place. Coupe du Monde qui aura sans doute permis à Axel Witsel de montrer à certains grands clubs d’Europe qu’il avait toujours un niveau international.

Avant d’évoluer sous les couleurs du Tianjin Quanjian, le numéro 6 des Diables a joué cinq saisons pour le Standard, une saison pour le Benfica (2011-2012) et cinq saisons pour le Zenit Saint-Petersbourg (2012-2017). Axel Witsel, tel un globe-trotter, devrait donc découvrir un cinquième club et un cinquième championnat différent.

Le milieu des Diables devrait croiser la route de Michy Batshuayi. L’ancien attaquant du Standard a fait des débuts fracassants la saison dernière au Borussia Dortmund avant de se blesser à la cheville en avril. Mais Michy Batshuayi appartient toujours à Chelsea. Et vu le prix réclamé par les Blues pour le transfert définitif de l’attaquant des Diables, rien ne dit qu’il jouera toujours pour Dortmund la saison prochaine.