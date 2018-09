Le Diable rouge a bien été accueilli lors de son retour en Belgique.

Sa compagne, Noémie Happart, lui a réservé une belle surprise pour son anniversaire.

© DR



Le joueur, convoqué par Martinez pour les deux prochains matchs de la Belgique, a dignement fêté son 25e anniversaire. Sur Instagram, on observe le pensionnaire du Dialian Yifang les yeux bandés et hilare dans une voiture qui l’emmène dans un endroit inconnu. Ensuite, le couple s’est rendu sur les lieux d’un terrain de… baby-foot humain et gonflable !

Carrasco retrouvera ses coéquipiers dès ce jeudi.