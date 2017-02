Le samedi 28 janvier, Alavés, contre toute attente des pronostiqueurs, résiste à la pression exercée par l’Atlético dans l’obligation quasi mathématique de l’emporter s’il veut encore jouer les premiers rôles en Liga cette saison. En terme de résistance, toutefois, les spectateurs de Mendizorroza n’assistent pas à une bataille de tranchées tant les Colchoneros ne parviennent pas à développer un jeu, à défaut d’être chatoyant, un minimum dangereux.

La frustration des Madrilènes s’exprime de diverses manières dont deux font beaucoup parler. En fin de match, loin du regard des arbitres, Diego Godin crache au visage de Deyverson, rendant encore un peu plus houleuse la fin de match. Quelques minutes avant, Yannick Carrasco évacue sa frustration d’être remplacé en tapant sur quelques malheureuses bouteilles d’eau. Un comportement inhabituel dans le chef du Belge qui, pourtant, ne peut contester sa piètre prestation et sa logique substitution par Fernando Torres.

Sur les treize passes qu’il a tentées, YFC en a réussi sept (53,8 %). Des chiffres inhabituels dans son chef, lui qui n’était passé cette saison en dessous des 60 % que contre le Bayern Munich, soit face à une opposition diantrement plus relevée.

Ses supporters se désolent et se rappellent même avec une certaine nostalgie de son score de 85,1 % contre Grenade ponctué d’un hat-trick. C’était le 15 octobre, une autre époque dans la vie du sociétaire de Vicente-Calderon. Une époque où il était un titulaire aussi incontestable que jamais remplacé. Depuis le 23 novembre et un match de Ligue des Champions face au PSV, le Diable Rouge n’a plus disputé un match entier. Et depuis le 30 novembre et un match en Coupe contre Guijuelo, il n’a plus marqué.

Alors qu’est-ce qui ne va pas chez le Belge ?

Le 21 octobre dernier , il signait une prolongation de contrat dans la capitale espagnole, faisant de lui l’un des joueurs les mieux payés de son équipe avec un salaire net de 4,5 millions d’euros par an, soit une augmentation appréciable de 80 %. Pas de quoi gamberger et s’inquiéter pour son avenir.

Toutefois, cette revalorisation salariale est accompagnée d’un ajustement de sa clause libératoire qui est passée de 40 à 100 millions. De quoi refroidir les ardeurs des clubs les plus fortunés et valuables sur le plan sportif. Ce qui aurait tempéré les ardeurs du PSG qui n’aurait pas franchi la barrière du simple flirt lors de ce mercato hivernal ? Probablement. Ce qui aurait fait gamberger le Diable Rouge, excité à l’idée de relever un nouveau challenge dans la Ville Lumière ? Peut-être.

C’est à Yannick Carrasco de donner les clefs pour décrypter son malaise et, surtout, à lui de le chasser. Mercredi, en demi-finale aller de la Coupe d’Espagne, Diego Simeone devrait lui renouveler sa confiance dans un rôle qu’il affectionne davantage que celui qui le confine dans un couloir. L’Argentin devrait le titulariser aux côtés d’Antoine Griezmann en attaque. Pour son premier but de l’année face à une défense du Barça quelque peu fébrile ?