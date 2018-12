L'ancien Anderlechtois, actuellement dirigé par Thierry Henry à l'AS Monaco, a réalisé une excellente première mi-temps face à Montpellier. Le Diable rouge de 21 ans, sur une belle contre-attaque, a été à la conclusion pour inscrire l'ouverture du score.

Malheureusement pour le Diable, son équipe en prendra deux en seconde période et sortira perdante de ce duel. Plus râlant encore pour Youri, à 1-0, il a manqué une frappe face au but vide. Une belle occasion de tuer le match...