Youri Tielemans a entamé sa saison à l'AS Monaco depuis une semaine et se dit prêt à suivre les traces d'Enzo Scifo, autre produit de l'école anderlechtoise passé par le club monégasque dans les années '90, "mais ça va être très, très difficile", a confié le joueur pro de l'année dans un entretien sur le canal TV de l'AS Monaco.

Enzo Scifo a été la plaque tournante de l'entrejeu à Monaco entre 1993 et 1997. Après son épisode en Mauve et blanc, Enzo Scifo avait transité par l'Italie et Auxerre avant de débarquer dans la Principauté. "Scifo m'a entraîné durant un an et demi chez les Espoirs. C'était un excellent joueur avec une très grande personnalité. Cela fait plaisir de passer après des joueurs comme ça. On espère faire aussi bien qu'eux, si pas mieux qu'eux, mais ça va être très très difficile", a confié le milieu de terrain belge qui se sent déjà à l'aise à Monaco.

"Cela se voit que c'est un grand club, il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de niveau. C'est une nouvelle organisation et tout est mis en place pour que les joueurs soient au top sur le terrain", a ajouté Youri Tielemans qui estime que le judo lui a apporté beaucoup. "J'ai commencé le football à 5 ans, le basket à 4 ans et le judo à 4 ans. Le judo m'a beaucoup appris, parce qu'il faut réfléchir. Il faut se servir de sa force et jouer avec la faiblesse de l'adversaire. Il faut se servir de sa tête et puis il y a cette culture du travail." Youri Tielemans, 20 ans, est passé d'Anderlecht à Monaco pour un montant record pour un club belge de 25 millions d'euros.

Il a déjà tâté du terrain lors d'un match de préparation vendredi face à Sankt-Pölten, club de Bundesliga autrichienne (3-0) et dimanche au Rapid de Vienne (2-2). "J'étais à l'aise avec le ballon. Maintenant des matches amicaux comme ça, c'est plus pour le rythme, mais ça fait toujours du bien de retrouver les terrains, surtout avec de nouveaux joueurs."