Youri Tielemans est, comme Monaco, au fond du trou. En quelques jours, les Monégasques ont encaissé huit buts et sont pour le moment en position de relégable. Pour Januzaj, les choses se passent un peu mieux au niveau de son club, la Real Sociedad, est classée en 10ème position en Liga. D'un point de vue personnel, l'ailier est revenu de blessure, vient de disputer deux fois 90 minutes et a délivré une passe décisive ce week-end face à Levante.





Adnan Januzaj s'est exprimé sur l'après mondial: "Mon but contre l'Angleterre? Je n'y pense plus vraiment, cela fait partie du passé, mais il a peut-être changé le regard des gens sur moi. Je n'ai pas beaucoup joué en Belgique, donc ici on ne me connait pas vraiment mais à l'étranger on connait mes qualités de footballeur. Ce qui compte pour moi, c'est de jouer des matches pour que le public belge me connaisse un peu mieux."





Youri Tielemans a lui parlé de sa situation compliquée à l'AS Monaco: "Je n'ai pas douté de ma sélection. Je viens chez les Diables en me cencentrant sur l'équipe nationale, j'essaie de faire la part des choses. Je veux me montrer au sélectionneur. C'est une saison difficile à Monaco, on a beaucoup de blessés, tout est un peu contre nous. Nous devons juste travailler et essayer de gagner un match. Nous avons gagné le premier puis après tout est devenu compliqué. Henry? Il est moins proche des joueurs, toujours aussi cool mais sur le terrain il nous fait travailler très dur."