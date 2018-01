Après le Japon et l'Inde, place à Hong Kong pour l'Uruguayen.

Diego Forlan, 38 ans, ne pense pas encore arrêter de jouer au football. L'attaquant uruguayen poursuivra sa carrière à Hong Kong. Il a trouvé un accord avec le champion national, le Kitchee SC.

Forlan a débuté sa carrière en Argentine, à Independiente. Il a rejoint l'Europe en 2012, en signant à Manchester United. Il a ensuite porté les couleurs de Villarreal (2004-2007), l'Atlético Madrid (2007-2011) et l'Inter Milan (2011-2012). Après dix ans en Europe, Forlan s'est engagé avec l'Internacional, au Brésil, durant l'été 2012. Il a ensuite connu des expériences au Japon (Cerezo Osaka) et en Inde (Mumbai City), avec un bref retour au pays, à Penarol, entre les deux.

Forlan a été international uruguayen à 112 reprises, marquant 36 buts. Au Mondial 2010, terminé à la quatrième place, Forlan avait été élu meilleur joueur et remporté le titre de co-meilleur buteur de la compétition. Un an plus tard, il remportait la Copa America.