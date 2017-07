C'est une très mauvaise nouvelle que le club sérésien vient d'annoncer par communiqué officiel sur son site... En effet, empêtré depuis de longs mois dans d'insolubles procédures juridiques avec la FIFA, relatives à l'interdiction de transfert qui lui a été imposée à la suite de son implication dans le TPO (tierce propriété des droits des joueurs), le club vient de recevoir la confirmation que toute transaction lui était désormais interdite, en ce compris pour les catégories d'âge !

Voici le communiqué publié :

"L'URBSFA a fait savoir au RFC Seraing, par mail de ce mardi 11 juillet, que, suite à l'interdiction de transfert imposée par la FIFA, elle se voyait dans l'obligation d'annuler toutes nos demandes d'affiliations et de transferts introduites à partir de ce 28 juin 2017.

Contre toute attente et à notre grande stupéfaction, cette décision s'applique à toutes les catégories d'âge, et donc également, à titre d'exemple, pour un enfant de six ans désireux de rejoindre notre club.

Nous ne pouvons évidemment accepter cette décision, qui plus est totalement contraire aux actions menées tant par la FIFA que l'URBSFA en faveur de l'encadrement et de la formation des jeunes joueurs.

C'est pourquoi nous tenons à préciser que nos Avocats sont actuellement occupés à examiner tous les recours envisageables pour réformer cette décision, avec la ferme conviction que, in fine, notre club obtiendra gain de cause.

Nous communiquerons ultérieurement pour vous tenir informés de la suite de la procédure.

Nous vous remercions pour votre attention et espérons pouvoir compter sur la compréhension et le soutien de tous pour nous aider à mener à bien ce nouveau combat."

Clairement, cette situation plonge évidemment le club dans de sales draps, alors que la reprise des entraînements du noyau A est fixée à ce prochain lundi et que de très nombreux jeunes joueurs se retrouvent sur le carreau actuellement...

Les transactions réalisées avant le 28 juin sont quant à elles entérinées.

On rappellera que le RFC Seraing a été condamné à une interdiction de transférer durant trois mercatos par la FIFA, la sentence étant maintenant applicable, à tout le moins dans l'attente des prochains recours qui vont être introduits par les Avocats sérésiens, le litige au fond devant quant à lui être tranché en octobre prochain.