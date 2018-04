Voici les résultats en D1 amateurs de ce samedi soir.

Virton - Châtelet 1-0

À la bagarre pour assurer sportivement son maintien en D1 amateurs, Virton croisait le fer avec une équipe de Châtelet descendante à trois journées du dénouement. L’objectif des uns et des autres était de ravir la totalité de l’enjeu. À ce petit jeu, une parvint à ses fins, en l’occurence celle de l’Excelsior Virton entraînée par Samuel Petit. Sa prestation d’ensemble ne restera pas dans les annales mais l’essentiel est acquis avec le but inscrit par le réserviste Arenate (1-0, 74e) lancé en profondeur par un autre remplaçant, Lazaar. Ce précieux succès couplé à la défaite 2-1 d’Hamme contre Audenaerde et du partage 1-1 de Berchem à Deinze assure aux Gaumais d’éviter la descente/relégation directe. En outre, ils se targuent de posséder cinq points d’avance sur le barragiste Hamme alors qu’il en reste six à distribuer. Un week-end en or. La suite, évidemment, c’est dans les coulisses qu’elle se passe et la recherche d’un repreneur pour assurer la pérennité du club.

Virton : Dupire ; Harvey, Devresse, Fall, Lesquoy ; Schmit, Prudhomme (59e Arenate, 85e Angiulli), Fabris, Vaccaro, Protin (46e Lazaar) ; Njo-Léa

Châtelet : Minsart ; Lella, Castellana, Vander Cammen, Thibaut ; Castronovo (75e Kalonji), Charlier, Galvez (77e Lorenzon), Vanderbecq, Ladrière ; Manzinga

Arbitre : M. Willems

Avertissements : Manzinga, Castronovo, Devresse, Charlier, Vaccaro

Le but : 74e Arenate (1-0)

Seraing – Dessel 0-1

Douze secondes après le coup d’envoi, Mignon devait déjà s’étendre pour dévier l’envoi de Breugelmans, le flanc gauche très actif de Dessel. SI Gueye loupait ensuite l’égalisation face à Kustermans, Breugelmans et Vansimpsen se montraient les plus dangereux, obligeant notamment W. Faye à une intervention d’extrême urgence. Ce qui devait arriver se produisait au retour des vestiaires quand Bruegelmans grillait Sambu pour adresser un centre parfait à Vansimpsen (0-1). Obligés de courir après le score, les Métallos ne parvenaient que trop rarement à inquiéter l’arrière-garde visiteuse. Seule une tentative d’Hanrez semait un léger danger dans le rectangle de Dessel. Avec cette deuxième défaite à la maison, ce sont les ultimes espoirs de top 4 qui s’envolent définitivement pour les Sérésiens.

Seraing : Mignon; Sambu Mansoni, Pierrot, W. Faye, Choukri (61e Al Badaoui); Cascio, Lahssaini, Deville (71e Impagnatiello), Mouhli (61e I. Faye), Hanrez; Gueye.

Dessel : Kustermans; Smet, Remen, Haagen, Vosters; Yagan, Gerits, Baeten, Jutten (80e Ofori Appiah), Breugelmans (85e Njengo Mandeng); Vansimpsen (89e Paulino).

Arbitre : M.Crul

Avertissement : Vansimpsen

Exclusion : 65e Lahssaini (2j.)

Le but : 49e Vansimpsen (0-1)



