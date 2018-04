Découvrez tous les résultats des matches joués en division 1 Amateurs ce samedi soir.

Châtelet - Hamme 2-0

A dix contre onze, Châtelet a obtenu la victoire de l'espoir. Lorenzon et Galvez Lopez ont trouvé le chemin des filets. Les Loups peuvent encore rêver des barrages.Arbitre : M. Crul.

Châtelet : Minsart; Thibaut, Vander Cammen (46e Castronovo), Castellana, Afflisio (76e Galvez Lopez); Manzinga (65e Kitoko), Charlier, Ladriere, Khaida, Vanderbecq; Lorenzon.

Hamme : De Vroe; Dujardin, D'Heer, De Keersmakaer, Vercruysse; Marien, Speldooren, Ivens, Van Remoortere (82e Vits) ; Vandamme (82e D'Haeseleer), De Wilde.

Avertissements : Charlier, Thibaut, Dujardin, De Keersmaeker.

Exclusions : 64e Castronovo, 90e D'Heer.

Les buts : 78e Lorenzon (1-0), 80e Galvez Lopez (2-0).





KFC Oosterzonen - RFC Seraing 0-1

Entrée gratuite pour ce match de fin de saison, où Djoujou était titularisé entre les perches serésiennes, en récompense de son comportement irréprochable durant toute la saison. Seraing, prenait résolument les commandes du match et touchait à deux reprises les poteaux de Jaa, via Al Badaoui et Schenk. Juste avant la pause, un but de Deville était d'abord validé, avant que l'assistant de l'arbitre pousse ce dernier à revoir son jugement. A la 55ème minute, les Métallos prenaient logiquement l'avance grâce à une très belle frappe enroulée de l'inévitable Gueye, sur un bon service d'Impagnatiello. Schenk était proche de doubler la mise, mais Jaa sauvait les meubles. Seraing contrôlait la rencontre, mais Cascio recevait un second bristol jaune à sept minutes du terme. Match très sérieux des Métallos, qui n'ont rien lâché malgré le manque d'enjeu réel de cette rencontre. Dernier devoir samedi prochain au Pairay face au Patro Maasmechelen pour clôturer une très belle saison.

KFC Oosterzonen : Jaa; Schops, Cools, Farin, De Maeyer; Berben, Christiaens, Van Aerschot (68e Troosters), Van Der Veken, Molenberghs (82e Benhamou); Maes (82e Walen).

RFC Seraing : Djoujou; Sambu Mansoni, W. Faye, Pierrot, Bonemme; Cascio, Deville, Impagnatiello, Al Badaoui (85e Choukri); Schenk (90e Mouhli), Gueye (89e I. Faye)..

Arbitre : M. Lagaert.

Avertissements : Cools, Deville.

Exclusion : 83e Cascio (2 j.).

Le but : 55e Gueye (0-1).