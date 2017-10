Seraing-Heist: 1-1

Division 1 Amateurs Découvrez les résultats de ce samedi en D1 amateurs.

Présent au coup d'envoi et dans les tribunes pour cette rencontre en compagnie de son légendaire paternel, Junior Edmilson n'a pas eu l'occasion de beaucoup vibrer au cours d'un premier acte très pauvre en occasions. Juste avant la demi-heure, alors que les gardiens n'avaient pas encore eu l'opportunité de chauffer leurs gants, un coup-franc latéral d'Englebert était converti de la tête par Engelen. Après la pause, Seraing tentait bien de mettre la pression, notamment via l'immense Ibou Faye, mais cela restait laborieux. A l'heure de jeu, une volée de Pierrot était repoussée du bras par un défenseur flandrien, sans réaction de l'arbitre. Réduits à dix suite à l'exclusion de Ventose, les visiteurs se contentaient logiquement de préserver leur maigre viatique. Les Métallos lançaient alors Moussa Gueye en pointe pour essayer d'arracher une unité. Coup de poker gagnant, car le joker était à l'assist pour la tête de Faye sur l'égalisation locale. Dans la foulée, Mignon l'échappait belle car Heist touchait deux fois ses montants sur la même action ! Malgré un pressing final important, plus rien ne sera marqué dans cette rencontre intéressante...durant ses dix dernières minutes.

FC Seraing : Mignon ; Sambu Mansoni, Bonemme, Pierrot, Kilota ; Cascio (65e Turco), Lahssaini, Choukri (79e Gueye), Deville ; Schenk, I. Faye.

KSK Heist : Stroobants ; Tambeur, Engelen, Roosen, Matterne (90e Wijns) ; Englebert, Regnier, Webers, Napoleone (84e Troonbeeckx); Lokando, Ventose.

Arbitre : M. Boeur.

Avertissements : Roosen, Bonemme,

Exclusion : 67e Ventose (2 j.)

Les buts : 29e Engelen (0-1), 82e I. Faye (1-1)

Virton-Geel: 0-2

Huitième journée de championnat en D1 amateurs et toujours pas la moindre victoire pour les Virtonais. Contrairement au non-match contre Seraing samedi passé, ils ont montré de bonnes choses et ont été capables de se créer plusieurs franches occasions sans les exploiter. Quel gâchis dans le chef d’Arenate et Bah. Tout le contraire de Geel réaliste dans le dernier geste, chanceux sur l’ouverture du score de Karadayi (6e, 57e) et ce centre-tir loupé qui… termine au fond (0-1). Le 2-0 du même Karadayi le fut sur un missile en pleine lucarne (0-2). L’arbitre Pirard aurait pu voire dû siffler un penalty sur Lazaar (64e). Il est à souligner la bonne « première « du jeune gardien Reichert (16 ans) en remplacement de Dupire blessé au genou et « out » pour plusieurs semaines.

Virton : Reichert ; Angiulli, Goulard, Fall, Diakhaby (72e Njo-Lea) ; Schmit (54e Lazaar), Vaccaro, Arenate (61e Bah), Prudhomme ; Muratovic, Serwy.

Geel : Lenaerts ; Hulsmans, Haagen, Vanaken, Van Den Ackerveken ; Christiaens, Kerckhofs (52e Reuten), Karadayi (88e Jannes), Ferreira (66e Nelissen), Robin ; Zaidi.

Arbitre : M. Pirard.

Avertissements : Angiulli, Vanaken, Lazaar, Goulard, Vaccaro.

Les buts : 6e et 57e Karadayi (0-1, 0-2).