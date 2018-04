Découvrez tous les résultats des matches joués en division 1 Amateurs ce samedi soir.

Seraing – Patro Maasmechelen 5-0

Pour la clôture de la saison, les Métallos n’ont pas eu besoin de forcer leur talent afin de dominer une formation limbourgeoise descendante. Après 120 secondes, Gueye avait donné le ton. Mouhli, sur coup-franc, Gueye en face à face et Al Badaoui d’une frappe dans le plafond pliaient le match à la pause. Si Mignon devait se montrer vigilant deux fois, I. Faye, Métallo d’Or, clôturait la marque.

Seraing : Djoujou (46e Mignon), Sambu Marsoni (53e Choukri), Pierrot, W. Faye, Bonemme; Al Badaoui (53e I. Faye), Impagnatiello, Lahssaini, Mouhli, Schenk; Gueye.

Patro M. : Hanckmann; Claessens, Rubanguka, Depret; Bannister (46e Chiarelli), Fati, Wielemans, Olaerts (71e Brullot), Kedman (46e Gronski); Allegria.

Arbitre : M. Federico

Avertissement : Rubanguka

Les buts : 2e Gueye (1-0), 26e Mouhli (2-0), 35e Gueye (3-0), 44e Al Badaoui (4-0), 79e I. Faye (5-0)



Les "Loups" in extremis barragistes

Heist – Châtelet 0-1

Après s’être créé plusieurs occasions en première période, Châtelet prenait l’avance peu avant l’heure de jeu via une superbe volée de Vanderbecq qui ne laissait aucune chance au portier local. Les "Loups" reculaient quelque peu en fin de partie, mais parvenaient somme toute facilement à conserver leur maigre avantage jusqu’au bout. Et comme dans le même temps Hamme s’inclinait, les hommes de Czerniatynski décrochaient in extremis leur place aux barrages.

Dender : Van Aerschot ; Wijns, Webers, Engelen, Tambeur ; Regnier, Englebert (75e Bambi), Sols (46e Lokando), Napoleone; Troonbeeckx, Ventose (57e Kabeya)

Châtelet : Minsart ; Thibaut, Vander Cammen, Castellana, Afflisio; Charlier, Khaida, Vanderbecq (86e Walbrecq), Galvez Lopez (90e +1 Mazinga), Ladrière; Lorenzon

Arbitre : M. Chaspierre

Avertissements : Vander Cammen, Webers, Charlier, Vanderbecq, Engelen, Regnier

Le but : 56e Vanderbecq (0-1)

Virton – Oosterzonen 4-0

Dernier match de la saison sans aucun enjeu pour les deux formations. L’entraîneur Samuel Petit avait choisi de titulariser Collin entre les perches. Le "Soulier vert" récompensant le meilleur joueur fut décerné à Samuel Fabris tandis que le staff technique en partance fut "applaudi" avant le coup d’envoi. Côté terrain, Lazaar avant le repos, Njo Lea - sa 12e rose -, le remplaçant Prudhomme et Devresse lors du dernier quart d’heure furent les buteurs de la soirée (4-0).

Virton : Collin ; Devresse, Angiulli, Harvey, Lesquoy ; Schmit, Fabris, Lazaar (53e Protin), Lamotte (69e Prudhomme), Arenate (82e Bah) ; Njo-Léa

Oosterzonen : De Bisschop ; Schops (64e De Maeyer), Cools, Christiaens, Van Der Veken ; Van Aerschot (73e Berben), Maes, Molenberghs, Janssen, Troosters ; Walen de Keyser (46e Benhamou)

Arbitre : M. Crul

Avertissements : Van Aerschot, Angiulli, Janssen

Les buts : 41e Lazaar (1-0), 74e Njo Lea (2-0), 85e Prudhomme (3-0), 87e Devresse (4-0)