Tous les résultats de la D1 Amateurs.

Geel – Seraing: 1-5

Si les Métallos se montraient d’emblée les plus entreprenants, ce sont les Campinois qui ouvraient le score sur un penalty indiscutable transformé par Vanaken. Dix minutes plus tard, Geel bénéficiait à nouveau d’un penalty, mais cette fois, Mignon s’interposait devant Vanaken. Au retour des vestiaires, on assistait à un véritable festival des Liégeois qui inversaient complètement la tendance en inscrivant la bagatelle de cinq buts, dont un triplé de Gueye. Les deux premiers valaient à eux seuls le déplacement, un envoi des vingt-cinq mètres de Hanrez dans la lucarne opposée et un rétro de Gueye.

Geel : Mantel ; Jaspers, Vanaken, Van Den Ackerveken, Vanderheiden ; Carrasco, N. Hulsmans, Robin, Hoefnagels (79e Vandermeulen), D. Hulsmans; Reuten.

Seraing : Mignon; Sambu Mansoni, Faye, Bonemme, Kilota (11e Mouhli); Hanrez, Lahssaini, Pierrot, Deville, Cascio (75eSchenk); Gueye (77e Faye).

Arbitre : M. Federico.

Avertissements : Bonemme, Reuten, Hanrez, N. Hulsmans.

Les buts : 22e Vanaken sur pen. (1-0), 51e Hanrez (1-1), 58eGueye (1-2), 61e Bonemme sur pen. (1-3), 64e et 71e Gueye (1-5).





Châtelet - Lommel: 1-2

Châtelet- On attendait beaucoup de cette première sortie des Loups sous l'ère Czerniatynski et le moins que l'on puisse écrire est que l'on ne fut pas déçu tant la détermination et l'engagement furent présents côté hennuyer. Mieux , Bien disposé Châtelet cadrillait parfaitement et l'on en était à se demander lequel des deux adversaires jouait sa survie et l'autre les honneurs tant la domination locale était forte. Le nul était quasi flatteur pour les Limbourgeois qui profitaient juste de l'imprécision et du manque de réalisme sambrien.

En seconde période, Manzinga confirmait le bel état d'esprit ambiant en ponctuant un raid solitaire de la meilleure des manières. La joie locale était toutefois de courte durée car Lommel réagissait vite et bien,

haussant dans la foulée le tempo. Farciennes faisait le gros dos et résistait tant et plus et se créait même quelques belles opportunités. Lommel finissait toutefois par passer "au dessus" juste avant que les esprits s'échauffent bien tristement...





Châtelet : Aromatario ; Lella, Vander Cammen, Castellana, Afflisio; Vanderbecq (76e Castronovo), Khaida, Ladriére, Charlier, Galvez (69e Walbrecq) ; Manzinga (81e Lorenzon).

Lommel : Clepkens; Swers (81e Santermans ), Neven, Ruyssen, Deferm ; Scheelen, Henkens (62e De Bruyn), Gueroui, Azevedo (73e Vermeiren); Sula, Valcke.

Avertissements : Lella, Afflisio,Castellana, Vermeiren, Khaida

Exclusion: 88e Castellana

Arbitre: M.Boeur.

Les buts: 49e Manzinga (1-0), 54e Sula (1-1), 87e De Bruyn (1-2)





FC Dender – Virton: 0-1

Les Virtonais n’ont pas volé leur victoire, même s’ils se sont fait peur jusqu’au bout.

Même si Dender se montrait dangereux sur des coups francs, dont l’un de Cocchiere heurtait le poteau, les Gaumais faisait mieux que se défendre. Et après des occasions signées Vaccaro et Njo-Léa, Fall trouvait l’ouverture du front.

En deuxième période, Virton perdait Angiulli sur blessure et Njo-Léa ratait une occasion unique puis tirait sur le poteau.





DENDER Gies ; Hias, Meeus, Nicaise, Vervoort ; Pé (63e Sarr), Bogaerts, Sterckx ; Zaidi, Nfor (77e Aalhoul), Cocchiere.

VIRTON Dupire ; Schmit, Angiulli (55e Protin), Devresse, Fall ; Fabris, Vaccaro, Prudhomme (77e Bah), Lamotte (85e Vialette), Lesquoy ; Njo-Léa.

ARBITRE : M. Zeebroeck.

AVERTISSEMENT : Lamotte.

LE BUT : 39e Fall (0-1).