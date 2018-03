Seraing – Berchem 1-1

Pour cette deuxième action nommée ‘12e homme’, le Pairay était garni de quelques 2.500 spectateurs.

Et ils ont assisté à une rencontre de qualité. Grâce à leurs favoris, mais aussi grâce à Berchem, qui a franchement joué le jeu. Si ce sont d’ailleurs les Anversois les premiers présents dans la zone fatidique locale, les Métallos font mouche sur leur première vraie possibilité. Sur un coup-franc de Cascio, I. Faye profite de sa taille pour placer une reprise de la tête imparable pour Appels (1-0).

Le match est lancé et les Liégeois loupent le ko à plusieurs reprises. Une frappe de Kilota fait mouche après un excellent mouvement, mais Faye, hors-jeu, se trouvait sur la trajectoire. Ensuite, Deville, bien servi plein axe par Cascio, canonne… dans les nuages. Enfin, sur un centre en retrait de Gueye, I. Faye loupait lamentablement le but… vide. Comme les visiteurs jouaient vraiment le jeu, ils parvenaient à égaliser avant la pause. Sur une passe de Zorbo, Verstraeten, d’une frappe croisée du gauche, crucifiait Mignon (1-1).

Les 22 acteurs revenaient avec les mêmes bonnes intentions. Ainsi Cascio ouvrait-il le bal via une frappe repoussée par Appels avant que Maluka, sur le contre, ne canonne au-dessus alors qu’il était seul. Rowell, oublié au second poteau, l’imitait d’ailleurs un quart d’heure plus tard. Appels sauve ensuite miraculeusement les siens à trois reprises. D’abord en se jetant dans les pieds de Cascio, ensuite en intervenant sur une frappe à bout portant de Faye et enfin en réduisant l’angle devant Gueye qui oubliait cependant de cadrer.

On n’aura finalement qu’un seul regret sur ce match : il aurait dû se terminer sur un score bien plus riche en buts. Mais, de nouveau, une belle propagande pour le foot au Pairay.

Fiche du match:

Il faut être deux pour avoir un beau spectacle, c’était le cas ce samedi au Pairay

Seraing : Mignon; W. Faye, Pierrot, Bonemme; Cascio, Impagnatiello (62e Hanrez), Lahssaini, Deville (62e Mouhli), Kilota; I. Faye, Gueye.

Berchem : Appels; Kamneng, Vande Velde, Van Dooren, Van Minnebruggen; Van Den Heuvel (20e Maluka), Mauro, Rowell (87e Nwokoro), Verstraeten (72e Van Kruyssen), Carrez; Zorbo.

Arbitre : M. Denil

Avertissements : Kilota; Vande Velde

Les buts : 18e I. Faye (1-0), 39e Verstraeten (1-1)





Virton - Hamme 5-0

Semaine probante pour l’Excelsior Virton. Après l’annonce de la reprise du club qui devrait se concrétiser prochainement par des investisseurs d’origine sud-américaine, l’équipe A entraînée par Samuel Petit a fait le job contre le Vigor Hamme. Ce rival direct dans la course au maintien comptait un point de plus - huit défaites de rang - n’a pas fait le poids. Arenate dès la quatrième minute et Schmit avant le repos (39e) concrétisèrent la supériorité gaumaise (2-0). Auteur d’un triplé, N’Jo-Léa corsa la note (5-0, 90e). Il s’agit du premier succès (important) du nouveau coach. Virton accueille Dender le week-end prochain. Un match, de nouveau, important. Confirmer sera impératif.

Fiche du match:

VIRTON : Dupire ; Schmit, Angiulli, Martinet (63e Harvey), Fall ; Devresse, Fabris, Arenate (52e Hery), Vaccaro, Protin (77e Lamotte) ; Njo-Léa.

HAMME : Vanhaver ; Dujardin, Ivens, Vandamme, Y. Mariën (73e D’Heer) ; Vits (46e Laacheri), Speltdooren, De Keersmaeker, Van Remoortere, Claeys (73e Audin) ; Dekuyper.

ARBITRE : M. Etienne.

AVERTISSEMENTS : Ivens, Schmit, Devresse.

LES BUTS : 4e Arenate (1-0), 39e Schmit (2-0), 57e, 86e et 90e N’Jo-Lea (3-0, 4-0, 5-0).