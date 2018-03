Facile vainqueur 5-0 d’une faiblarde équipe d’Hamme samedi passé, Virton croisait le fer avec Dender à l’occasion d’une rencontre d’alignement. Hasard du calendrier, le match retour est programmé dans huit jours. Sans préjuger du volet extra sportif et du passage du club devant la commission des licences le jeudi 5 avril pour avoir le droit de continuer l’aventure en D1 amateurs, les deux duels face aux Flandriens étaient importants, sportivement parlant, dans le cadre du maintien.

Virton livra une mauvaise première période, concédant l’ouverture du score des oeuvres de Cocchière (0-1, 40e). Le deuxième time s’avéra bien meilleur mais les opportunités ne furent pas réellement franches pour égaliser. On en reste là. Au classement général, Virton a loupé le coche mais conserve deux points d’avance sur le barragiste Hamme et trois sur le (troisième) descendant, Berchem. Par contre, Dender en possède trois de plus sur son adversaire du jour.

VIRTON : Dupire ; Harvey, Angiulli, Fall ; Schmit (62e Prudhomme), Fabris, Lesquoy, Arenate (75e Lamotte), Vaccaro, Hery (46e Lazaar) ; Njo-Léa.

DENDER : Gies ; Hias (82e Caigneau), Nicaise, Meeus, Vervoort ; Bogaerts, Goffin, Tarfi (27e Ndoumbou), M’Barki (65e Vanthournout), Sterckx ; Cocchiere.

ARBITRE : M. Gleton.

AVERTISSEMENTS : Harvey, Goffin, Dupire, Ndoumbou.

LE BUT : 40e Cocchiere (0-1).