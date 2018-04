"Je ne dirai pas que nous avons raté notre première mi-temps mais les joueurs étaient trop stressés. Ils avaient peur : il s’agissait d’un match important dans le cadre du maintien et ils ne voulaient pas le perdre. Le but inscrit par Dender juste juste le repos (40e) a fait mal. Par contre, la réaction fut là dès la reprise. On a dominé territorialement les Flandriens en deuxième période et rien que sur celle-ci, nous aurions pu prétendre à mieux. J’ai beaucoup de frustration. On a manqué de lucidité, de présence en zone de vérité. Je n’ai rien à reprocher au groupe. Au classement, on loupe le coche en ne reléguant pas Dender (11e) à trois longueurs mais on (12e) en conserve deux sur le barragiste Hamme (13e) et trois sur le (troisième) descendant, Berchem (14e). N’empêche, il faudra relever la tête. Cela sera encore « dur » vu les circonstances difficiles. J’espère que le passage/la défense pour l’octroi de la licence jeudi - le club n’a quasiment aucune chance de l’avoir du premier coup car il a des dettes envers l’ONSS et est aussi en retard dans le payement des salaires - n’aura pas des répercussions (trop) négatives. L’effectif reçoit des coups durs chaque jour. Il faut vivre avec lui au quotidien pour s’en rendre compte. Certaines personnes sont très, très, très loin de se douter des difficultés rencontrées au quotidien par certains garçons et ce qu’ils vivent."

VIRTON : Dupire ; Harvey, Angiulli, Fall ; Schmit (62e Prudhomme), Fabris, Lesquoy, Arenate (75e Lamotte), Vaccaro, Hery (46e Lazaar) ; Njo-Léa.

DENDER : Gies ; Hias (82e Caigneau), Nicaise, Meeus, Vervoort ; Bogaerts, Goffin, Tarfi (27e Ndoumbou), M’Barki (65e Vanthournout), Sterckx ; Cocchiere.

ARBITRE : M. Gleton.

AVERTISSEMENTS : Harvey, Goffin, Dupire, Ndoumbou.

LE BUT : 40e Cocchiere (0-1).