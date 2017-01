Pas de scoop. Ni de chamboulement subit. Non. Axel Lawarée est revenu à Seraing à l’été 2016 comme directeur technique de l’Académie. Avec, conclu à la base, un basculement vers le poste de directeur sportif du RFC Seraing au 1er janvier 2017.

Le voilà donc entré dans ses nouvelles fonctions, toujours souriant. "Durant le second semestre 2016, j’ai appris dans un domaine que je ne connaissais pas bien : les jeunes. J’y ai noué des contacts avec les jeunes, les parents ou les entraîneurs, tout en mettant en place une façon de travailler."

Totalement assidu à sa mission durant ces mois, l’ancien… Sérésien (il a joué au Pairay de 1994 à 1996 avec Lars Olsen, Roger Lukaku, Houben, Doll ou autre Bisconti) va modifier la répartition de son temps de travail. "J’étais à 100 % pour l’école des jeunes, désormais je serai à 50 % et vais déléguer plusieurs tâches à des collaborateurs."

Car… "la chose la plus importante pour un club reste le haut de la pyramide, à savoir l’équipe première. La vitrine, c’est elle."

Dans ses nouvelles fonctions, l’une de ses missions sera de mettre à disposition de l’entraîneur le meilleur matériel humain possible afin de remplir les objectifs du club. Soit rejoindre la D1B dès que possible.

Le mercato le plonge directement dans le bain de son nouveau statut. "Cette mission ne m’effraie pas car j’ai de l’expérience des négociations. On ne peut jamais dire que l’on maîtrise ce secteur, mais je le connais. Ainsi, la résiliation du contrat d’Inez, je m’en suis occupé."

Qui dit mercato dit joueur étranger. Pour le moins au club. "L’un de mes souhaits est de permettre à Seraing de sortir des jeunes de son vivier. Or, il y a souvent une nette différence entre le niveau chez ces jeunes et les exigences d’une équipe première."

Et le nouveau directeur sportif d’insister: "On a près de 500 jeunes. Le but est que les excellents restent ou tapent dans l’œil de grandes écuries et que les bons restent. Mon envie est d’arriver à former des gars capables d’intégrer l’équipe première à 16 ou 17 ans. Ce qui est inimaginable à l’heure actuelle. J’aimerais aussi que notre club soit une passerelle vers la D1 pour des gars du cru."

Pour cela, le cercle métallo insiste sur un point. "Il faut que les jeunes comprennent qu’une préparation physique est indispensable. Or, cette exigence physique n’est pas encore dans leur culture."





Lawarée-Grégoire : duo recomposé



Ils se sont connus, joueurs, à Mouscron et se sont retrouvés à Seraing dans d’autres fonctions

Dans le milieu du ballon rond, certaines routes se croisent avant de suivre des trajectoires différentes. Pour, finalement, permettre à un duo de se retrouver. C’est l’histoire vécue par Axel Lawarée et Christophe Grégoire.



Acte 1 : joueur-supporter

"Je venais voir jouer Seraing quand j’y étais chez les jeunes", évoque Christophe Grégoire. "Je me souviens plus des affiches que des joueurs, mais Axel était un avant qui ne lâchait rien, capable de finir des actions, tout en travaillant pour l’équipe. Il était intelligent et efficace."



Acte 2 : Mouscron

"On a passé une saison en commun chez les Hurlus ", se remémore Christophe Grégoire. "Moi, j’étais en phase d’apprentissage alors qu’Axel était titulaire. On s’est donc peu retrouvé ensemble sur le terrain. La saison suivante, il est parti et moi, j’étais souvent aligné…"



Acte 3A : Seraing, jeunes

Entre septembre et fin décembre 2016, Axel Lawarée apprend à gérer une école de jeunes, où Christophe Grégoire est alors coordinateur des U6 à U12. "On avait perdu le contact avant de se retrouver au Pairay… avec le sentiment qu’on ne s’est jamais quitté", narre le T1. "Je l’ai aidé au départ car il ne connaissait pas bien le club, il m’a rendu la pareille quand j’ai repris l’équipe A."

"Lorsque Christophe a été nommé, je me suis plus consacré à l’équipe A afin de mettre en place une façon de fonctionner avec lui", confirme Axel Lawarée.



Acte 3B : Seraing, équipe A

Aujourd’hui, les rôles ont changé. "Chez les jeunes, Axel est désormais mon supérieur. Ici, plus un collaborateur", note le T1 métallo. "Ça ne me pose aucun problème de respecter la hiérarchie tant que les choses sont claires dès le départ. D’autant plus que l’on a souvent les mêmes visions et les mêmes avis."

"Christophe sait qu’avec moi, il peut parler et discuter sans se disputer. On a des échanges francs, sans toujours être d’accord. Même si c’est très souvent le cas", conclut le nouveau directeur sportif.