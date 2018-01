Découvrez tous les résultats de la D1 Amateurs.

FC DENDER – CHATELET: 1-1

Les hommes de Frédéric Stilmant ont une nouvelle fois joué avec leur bonheur chez un concurrent direct, Manzinga ouvrant le score en exploitant un centre Walbrecq, avant de rater le break en tirant au-dessus de l’objectif au milieu de deux défenseurs adverses. Mal lui en prenait car l’équipe locale égalisait juste après. En 2e période, l’équipe locale dominait territorialement, mais péchait à la finition, alors que Vanderbecq voyait sa reprise lécher la barre transversale et que Lorenzon ratait la balle de match lamentablement. Au final, ce partage logique n’arrange aucune des deux équipes, lesquelles ne progressent guère au classement.

DENDER Gies ; Hias, Bogaerts, Vervoort, Caignau ; Goffin (64e Pe), Sterckx (43e Figys), Sarr, Ndoumbou (57e Cocchiere) ; Aalhoul, Morais.

CHATELET Minsart ; Lella, Thibaut, Mucci, Afflisio; Charlier, Kitoko, Khaida, Walbrecq (64e Mvulubundu), Vanderbecq (76e Ladrière); Manzinga (83e Lorenzon).

ARBITRE : M. De Prins.

AVERTISSEMENTS : Goffin, Lella, Kitoko, Vervoort.

LES BUTS : 37e Manzinga (0-1) ; 45e Vervoort (1-1).





Seraing – Virton: 2-0

Pour ce derby wallon, on a eu deux équipes désireuses de proposer un jeu tourné vers l’avant. Avec, dès lors, un ballon souvent en mouvement.

D’autant plus que les Sérésiens trouvaient la faille d’entrée de jeu suite à un travail préparatoire de Schenk sur le flanc gauche. Et la passe de l’offensif dans la profondeur permettait à Gueye de tromper Dupire venu à se rencontre (1-0).

Pas de quoi décourager les Gaumais. Ils réagissaient via Arenate qui, à deux reprises, se heurtait à Mignon. Sur la deuxième, la glissade de Njo-Lea était salvatrice pour les Métallos, Mignon ayant capté le cuir en deux temps. Les Liégeois repartaient vers l’avant et Deville, servi par Schenk, voyait sa frappe croisée frôler le piquet. Par contre, la volée de Serwy, des 25 mètres, trouvait le poteau de Mignon.

La première moitié du second acte voyait Virton repousser Seraing dans ses vingt derniers mètres. Mais ni Serwy ni Arenate ne parvenaient à concrétiser la domination gaumaise. La tension s’installait, avec deux exclusions justifiées. Finalement, I. Faye roulait la défense dans la farine le long de la ligne de corner et doublait la maise. Seraing effectue une belle opération en reléguant Virton à six longueurs.

Seraing : Mignon; Sambu Mansoni, Pierrot, W. Faye, Bonemme; Lahssaini, Impagnatiello, Deville, Al Badaoui (87e Choukri); Schenk (83e Hanrez), Gueye (66e I. Faye).

Virton : Dupire; Schmit, Angiulli, Fall, Diakhaby (80e Lamotte); Fabris, Vaccaro (87e Stilmant); Arenate, Serwy, Lazaar (77e Muratovic); Njo Lea.

Arbitre : M. Denil

Avertissements : Njo-Lea, Fall

Exclusions : 70e Schmit (directe), 84e W. Faye (directe), 90e+6 Fabris (2j.)

Les buts : 7e Gueye (1-0), 90e+7 I. Faye (2-0)