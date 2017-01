Alin Stoica a été l’un des plus grands artistes roumains de notre championnat. Une compétition qu’il ne suit plus trop. "Car le niveau n’est plus ce qu’il était. Il n’y a plus assez de joueurs techniques. Quand je vois un match, je vois énormément d’erreurs."

Il espère toutefois voir les Razvan Marin et Nicolae Stanciu relever le niveau de la compétition. Il les connaît bien et les considère comme deux bons joueurs. "Stanciu fait du bien, par exemple. Et je suis persuadé que Marin peut faire de bonnes choses."

Selon l’ancien numéro 10, le Standardman a le style belge. "Il court, travaille, se bat. C’est un peu tôt pour le juger mais son côté physique me laisse penser qu’il va réussir."

Savoir lequel des deux a le plus de chances de s’imposer en Belgique est impossible selon Stoica. "Ils sont déjà importants pour la Roumanie mais leur jeunesse me dit de patienter. Trop de choses peuvent encore arriver. Tout dépendra de comment leur équipe tourne. Ils ont également besoin de ressentir la confiance de leur coach. Le faut qu’Aleksandar Jankovic ait lancé Marin au plus vite va lui faire du bien."