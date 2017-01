Plusieurs clubs de Jupiler Pro League ont disputé des matches amicaux mardi dans le cadre de leurs stages hivernaux. Ostende, réduit à 10, a ainsi été battu 1-2 par Schalke 04.

Zulte Waregem a connu le même sort en s'inclinant dans les dernières secondes de son duel face au Borussia Mönchengladbach (2-1). Enfin, La Gantoise n'a fait qu'une bouchée de Yanbian Funde (11-0).

Lors de son 6e jour de stage à Oliva, La Gantoise s'est largement imposée (11-0) face aux Chinois de Yanbian Funde (D1). L'attaquant français Jérémy Perbet a inscrit quatre buts (54e, 62e, 72e et 88e). De son côté, le Nigérian Moses Simon a trouvé le chemin des filets à trois reprises (47e, 63e et 70e). A la pause, Kalu (9e), Schoofs (23e et 40e) et Dejaegere (34e) avaient déjà donné une avance confortable aux Gantois.

Opposé à Schalke 04 à Benidorm, en Espagne, Ostende a perdu 1-2.

L'attaquant danois Niklas Pedersen a ouvert la marque de la tête (17e, 1-0). Neuf minutes plus tard, Yassine El Ghanassy s'est fait exclure après avoir contesté une décision de l'arbitre (26e). Avant la pause, Avdijaj a réduit la marque pour les Allemands (37e, 1-1), avant que Konoplyanka ne scelle le résultat de la partie à 1-2 juste après le repos (46e). Selon le compte Twitter officiel des ostendais, les deux clubs étaient d'accord pour qu'Ostende aligne onze joueurs après le repos. Un accord finalement refusé par l'arbitre de la rencontre.

De son côté, Zulte Waregem affrontait le Borussia Mönchengladbach à Marbella. Si les troupes de Franky Dury ont pris les devants dès le premier quart d'heure de jeu via Madu (15e, 0-1), elles ont finalement laisser filer la rencontre en seconde période après les buts de Drmic (53e, 1-1) et de Jannik Vestergaard (90e, 2-1).