Le Sporting d'Anderlecht a remporté le premier trophée de la saison en s'imposant 2-1 face à Zulte-Waregem lors de la Supercoupe de Belgique, samedi. Le club bruxellois succède au Club de Bruges au palmarès.

Pour cette première rencontre officielle de la saison, le Sporting s'alignait sans Leander Dendoncker, de quoi alimenter encore davantage les rumeurs de transfert. Face à Zulte-Waregem, les Bruxellois étaient pris à froid puisque Davy De Fauw ouvrait le score après trois minutes. Bien servi par Nill De Pauw, la tête du capitaine flandrien ne laissait aucune chance à Sels.

Les hommes de Franky Dury se montraient plus entreprenants et la défense anderlechtoise se montrait très fébrile. Au fil des minutes, les Mauve et Blanc prenaient le dessus et se créaient les occasions les plus franches. Cependant, ni Teodorczyk, Chipciu ou encore Stanciu ne parvenaient à concrétiser.

Anderlecht trouvait finalement le chemin des filets dès les premières secondes de la deuxième période. Hanni profitait d'une erreur de Bostyn pour pousser le ballon au fond du but vide (46e). Le pressing anderlechtois était plus intense et Zulte-Waregem avait du mal à mener le ballon vers le but de Sels.

Un peu plus de dix minutes après l'égalisation, Trebel donnait l'avance aux Bruxellois... d'une tête croisée (59e). En fin de match, Onyekuru était à deux doigts d'alourdir le score mais la frappe du Nigérian frappait la barre.

Le Sporting remporte la treizième Supercoupe de son histoire et débutera le championnat vendredi prochain à l'Antwerp, promu. Zulte-Waregem, de son côté, commencera par un long déplacement à Eupen.

Revivez la Supercoupe en direct commenté