Division 1A Nous avons sondé 20 journalistes de notre rubrique football sur les enjeux de la nouvelle saison de. L’optimisme règne particulièrement pour le Standard. Sur, notre sondage public a rassemblé plus de 3.000 participants et les tendances sont assez similaires…

Qui sera champion ?

Même si Gand et Genk ont été cités, Anderlecht apparaît comme le grandissime favori de la nouvelle saison. Notamment grâce à son ambitieuse campagne de recrutement avec des renforts comme Sels, Kums et Onyekuru.

L’avis des internautes : Anderlecht (64 %), Standard (22 %), Club Bruges (5 %), La Gantoise (4 %), Genk (3 %), Charleroi (1 %), un autre club (1 %).

ANDERLECHT > 90 %

GAND > 5 %

GENK > 5 %

Le Standard sera-t-il dans le top 6 ?

Le mercato des Rouches semble avoir convaincu la plupart de nos observateurs. De toute façon, Sa Pinto n'a pas vraiment le choix: le club ne peut pas se permettre une troisième saison de rang sans playoffs 1...

L’avis des internautes : Oui (72%), Non (28%)

OUI > 80%

NON > 20%

Quel club sera la révélation ?

C’est ce qu’on pourrait appeler l’effet D’Onofrio . Avec un recrutement de qualité supérieure à la moyenne pour un promu et un coach comme Bölöni, l’Antwerp semble avoir les cartes en main pour surprendre pas mal de monde. Tout comme Genk ou Eupen, deux équipes parfois capables de très bien jouer au football.

L’avis des internautes : Antwerp (51 %), Standard (12 %), Charleroi (7 %), Eupen (6 %), Mouscron (5 %), Genk (5 %), Ostende (4 %), autre club (10 %).

ANTWERP > 55 %

GENK > 25 %

EUPEN > 15 %

SAINT-TROND > 5 %

Charleroi sera-t-il dans le Top 6 ?

Malgré sa bonne préparation, Charleroi ne part pas avec les faveurs des pronostics pour accéder aux playoffs 1. Parce qu’il a perdu Marcq et, surtout, parce que les prétendants au Top 6 semblent bien renforcés.

L’avis des internautes : non (64 %), oui (26 %).

OUI > 15 %

NON > 85 %

Qui sera Soulier d’Or ?

Un seul grand favori pour le Soulier d’Or 2017 : Dendoncker ! Le médian mauve a certainement déjà amassé un paquet de votes pour le premier tour de scrutin (janvier-juin) et, pour la nouvelle saison, il peut profiter du départ de Tielemans pour devenir encore davantage le patron du RSCA.

L’avis des internautes : Dendoncker (49 %), Kums (10 %), Mpoku (9 %), Hanni (8 %), Sa (5 %), Teodorczyk (5 %), un autre joueur (14 %).

LEANDER DENDONCKER > 80 %

SOFIANE HANNI > 20 %

Qui sera meilleur buteur ?

La lutte au Taureau d’Or sera semble-t-il assez ouverte. Un favori se dégage : Orlando Sa, auteur de 17 buts en 28 matchs de championnat la saison dernière. Mais Perbet et Teodorczyk sont à l’affût. Avec chacun un défi de taille : s’imposer à Bruges pour le premier et retrouver enfin toutes ses sensations de buteur pour le second.

L’avis des internautes : Sa (39 %), Teodorczyk (31 %), Perbet (11 %), Onyekuru (11 %), un autre joueur (8 %).

ORLANDO SA > 30 %

Jérémy Perbet > 15 %

Lukasz Teodorczyk > 15 %

Henry Onyekuru > 10 %

Nikolaos Karelis > 10 %

Jele Vossen > 10 %

Yuya Kubo > 5 %

Yannis Mbombo > 5 %

Qui sera le premier entraîneur viré ?

Les trois coaches les plus souvent cités sont naturellement ceux d’équipes concernées dans la lutte pour le maintien. Mircea Rednic occupe cette triste pole : il a choisi son noyau et devra assumer de lourdes responsabilités en cas d’échec.

Mircea Rednic > 35 %

Bartolomé Marquez > 25 %

PHilippe Clement > 15 %

Yannis Anastasiou > 5 %

Laszlö Bölöni > 5 %

Yannick Ferrera > 5 %

Runar Kristinsson > 5 %

Ivan Leko > 5 %

Qui sera relégué en D1B ?

Au sujet de l’impitoyable combat pour le maintien, les avis sont assez partagés. Mouscron et Waasland-Beveren sont les plus souvent cités, certainement à cause d’un recrutement qui laisse certaines interrogations.

L’avis des internautes : Antwerp (63 %), Charleroi (9 %), Eupen (7 %), Mouscron (7 %), Ostende (5 %), Malines (4 %), Saint-Trond (3 %), autre club (2 %).

Mouscron > 35 %

Waasland-Beveren > 30 %

Eupen > 20 %

Saint-Trond > 15 %